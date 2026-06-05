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12:41, 5 июня 2026Бывший СССР

Подполье сообщило о готовящейся обороне в Киеве

Подпольщик Лебедев: Киев готовят к обороне, потому что ожидают наступления в июле
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Киев готовят к обороне, потому что ожидают наступления Российской армии в июле. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, на Украине считают, что в июле российские войска подойдут к Киеву через Черниговскую область.

«Реально Киев готовят к обороне. Ну, пусть пытаются обороняться, на здоровье», — сказал он.

Также Лебедев пожелал Киеву удачи с «куполом», который хотят создать из остатков систем Patriot, переброшенных в город с других направлений. При этом от местной системы ПВО там страдают больше, чем от российских ракет.

«Украинская ПВО часто бьет по своим, судя по видео из Киева. Наши ракеты прилетают туда, куда нужно: завод "Артем", завод Антонова, аэродром в Жулянах, Борисполь, Гостомель, склады, цеха. А ПВО начинает летать и попадает в многоэтажки», — отметил Лебедев.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины при строительстве линии обороны в районе Киевской и Сумской областей могут использовать материалы из Чернобыля.

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