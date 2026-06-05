Миллиардер предложил изменить подход к пополнению главной российской «кубышки»

Мордашов выступил за накопление ФНБ в рублях ради борьбы с колебания на валютном рынке

В России стоит изменить подход к пополнению Фонда национального благосостояния (ФНБ), который еще называют главной российской «кубышкой», начав накапливать его в рублях, считает владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Высказывания самого богатого гражданина РФ (29,9 миллиарда долларов по данным Bloomberg на 1 июня), прозвучавшие на ПМЭФ-2026, приводит «Интерфакс».

Констатировав серьезное влияние, которое оказывают операции ЦБ и Минфина в условиях, когда из-за санкций бизнес «вынужден очень много использовать, скажем, "зачетных схем"», хотя раньше вся экспортная выручка шла на валютный рынок, миллиардер и предложил «посмотреть на возможность накопления ФНБ в рублях».

«При этом должны быть процессы реакции на валютном рынке, когда есть определенная скупка валюты при большем притоке», — подчеркнул он.

На этой неделе в Минфине сообщили, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов РФ в текущем месяце прогнозируется в размере 220,2 миллиарда рублей, что позволит увеличить почти вдвое размер средств, направляемых на закупки валюты и золота. Хотя объем ФНБ в последние месяцы снижался, достигнув примерно 13 триллионов рублей, глава ведомства Антон Силуанов рассчитывает на пополнение «кубышки» по итогам года.

