ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:00, 4 июня 2026Экономика

Силуанов понадеялся на пополнение главной российской «кубышки»

Силуанов: Надеемся на пополнение ФНБ по итогам года
Дмитрий Воронин
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Минфине рассчитывают на то, что по итогам 2026 года Фонд национального благосостояния (ФНБ), который еще называют главной российской «кубышкой», будет пополнен. Об этом на ПМЭФ-2026 высказался глава ведомства Антон Силуанов, которого цитирует «Интерфакс».

По словам министра, все будет зависеть от конъюнктуры мировых рынков. «В целом надеемся, что мы подкопим», — поделился он.

Согласно отчетам министерства, размер ФНБ сокращался в апреле и мае примерно на 200 миллиардов рублей ежемесячно, до 13,2 и 13 триллионов рублей соответственно.

Также в Минфине уточнили 3 июня, что ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов РФ в текущем месяце прогнозируется в размере 220,2 миллиарда рублей, что позволит увеличить почти вдвое размер средств, направляемых на закупки валюты и золота.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День второй. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    Раскрыты подробности исключения «Макс» из App Store

    Россия осудила попытки США подстегнуть гонку вооружений

    В России высказались о готовности Финляндии сбивать летящие на Санкт-Петербург дроны

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    Россиянам перечислили главные хиты в летних образах 2026 года

    Дмитриев оценил предложение включить Канаду в ЕС

    В Киеве пригрозили Лукашенко

    Под Москвой четырехлетний ребенок прокатился на питбайке и не выжил

    Звезде Голливуда дали условный срок и отправили лечиться от алкоголизма

    Найден способ восстановить суставы при артрозе

    В России назвали три главных навыка предпринимателя в сложное время

    Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян

    Глава комитета Госдумы по налогам позвонил в колокольчик «без больших начальников»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok