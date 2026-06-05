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Забота о себе
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12:36, 5 июня 2026Забота о себеЭксклюзив

Невролог объяснила причины головной боли у подростков во время экзаменов

Невролог Чудинская: Головные боли в период экзаменов вызваны стрессом и перегрузками
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Во время экзаменов головные боли становятся особенно частой жалобой у подростков, рассказала невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская. Причины появления этой проблемы она объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

«Головные боли в период экзаменов вызваны прежде всего эмоциональным стрессом, к которому почти всегда добавляются недосып, нерегулярное питание и недостаток воды. Когда ребенок поздно ложится, пропускает приемы пищи, готовится в ночь перед экзаменом и мало двигается, мозг и мышцы работают в режиме перегрузки, сосуды и мышцы головы находятся в постоянном напряжении — это и провоцирует боль», — предупредила Чудинская.

По ее словам, свою роль играет и длительное использование гаджетов. Много часов за смартфоном или компьютером означают устойчивое напряжение глазных мышц, статичную позу с наклоном головы вперед и нагрузку на мышцы шеи и плечевого пояса. Такая поза, как объяснила врач, ухудшает кровоток, усиливает мышечный спазм и может запускать или усиливать головную боль, особенно если ребенок почти не делает пауз в учебе и не меняет положение тела.

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Кроме того, как отметила доктор, нередко усугубляет ситуацию популярная «поддержка» в виде кофе и энергетиков. Кофеин дает краткий прилив энергии, но может усиливать тревожность, нарушать сон, провоцировать обезвоживание и колебания сосудистого тонуса, что делает головные боли более частыми и интенсивными. В результате подросток попадает в замкнутый круг: больше усталости — больше стимуляторов — хуже сон и выше риск боли.

Ранее невролог Кэролин Фредерикс предупредила, что изменения речи могут указывать на начало развития деменции. По ее словам, тревожным сигналом можно считать ситуации, когда человек забывает, о чем говорил несколько минут назад.

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