09:02, 22 апреля 2026

В сети возмутились внешним видом невесты в черном прозрачном наряде

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @reger_art

Жених Денис Лиханов опубликовал ролик, на котором продемонстрировал свадебный образ невесты и возмутил пользователей сети. Ролик появился в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Юзер с никнеймом denislikhanov поделился видео, на котором позировал с избранницей в торжественном зале ЗАГСа в Санкт-Петербурге. Для бракосочетания его возлюбленная выбрала черный прозрачный наряд, состоящий из корсета с глубоким декольте и шаровар. При этом сквозь изделия просвечивалось тело спутницы.

Зрители не оценили внешний вид россиянки, о чем написали в комментариях под постом. «Вот это бидоны», «Шикарного Абу оторвал», «Ваша ЗАГС с ночным клубом перепутала?!», «Нижнее белье вместо платья это норма?» «Главное голову прикрыла и норм», «Почему невеста в ЗАГСе в домашнем пеньюаре?» — написали они.

Однако некоторые юзеры заявили, что образ женщины выглядит смело и стильно. «Невеста просто лучшая», «Могу сказать одно: невеста очень-таки красивая, яркая, великолепная и сногсшибательная девушка. И ей определенно идет это платье», «Образы просто огонь, ребята», «Я бы на такое не решилась, но кайфую с людей, которые одеваются так, как им нравится», — высказались они.

Ранее в апреле невеста примерила дешевое свадебное платье с AliExpress со словами «я облажалась». Свадебный стилист подчеркнула, что ценит эстетику и моду, однако решила сэкономить на наряде для собственного бракосочетания, заказав его из Китая.

