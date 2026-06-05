Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 5 июня 2026Экономика

Россиян предупредили о неочевидной опасности тополиного пуха

Аллерголог Москаева: В тополином пухе могут скрываться клещи
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Тополиный пух может скрывать в себе клещей, не переносящих боррелиоз. О скрытой опасности предупредила аллерголог-иммунолог Елена Москаева в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, речь идет о растительноядных фитопаразитах, которые опасны для аллергиков. При этом обитают такие вредители не только в пухе. «Клещи, которые вызывают аллергические реакции, живут в любой квартире, даже самой чистой. Они называются дерматофаги и питаются частичками нашей кожи. Вот они как раз с точки зрения аллергии — наши опасные сожители», — объяснила врач.

Она добавила, что переносящие инфекционные заболевания клещи обитают в траве и на низких кустарниках. Они не могут добраться до тополиного пуха, потому что он летает сверху.

Ранее сообщалось, что с начала сезона более 176 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения с укусами клещей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия нанесла очередную серию ударов по Украине. Под обстрел попали порт и депо

    Названы регионы России с наименьшим количеством тополиного пуха

    В России заявили об ответе Путина на письмо Зеленского

    Дачников призвали полить деревья мочевиной

    В России предложили внести изменения в квитанции за ЖКХ

    Китай начал строить экономическую крепость

    Китайцам не дадут купить акции космической компании Маска

    На продажу выставили очень дорогой огромный внедорожник Toyota с пробегом

    Лавров ответил на вопрос о письме Зеленского

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала заявил о панике из-за одного вопроса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok