Россиян предупредили о неочевидной опасности тополиного пуха

Аллерголог Москаева: В тополином пухе могут скрываться клещи

Тополиный пух может скрывать в себе клещей, не переносящих боррелиоз. О скрытой опасности предупредила аллерголог-иммунолог Елена Москаева в беседе с 360.ru.

По словам эксперта, речь идет о растительноядных фитопаразитах, которые опасны для аллергиков. При этом обитают такие вредители не только в пухе. «Клещи, которые вызывают аллергические реакции, живут в любой квартире, даже самой чистой. Они называются дерматофаги и питаются частичками нашей кожи. Вот они как раз с точки зрения аллергии — наши опасные сожители», — объяснила врач.

Она добавила, что переносящие инфекционные заболевания клещи обитают в траве и на низких кустарниках. Они не могут добраться до тополиного пуха, потому что он летает сверху.

Ранее сообщалось, что с начала сезона более 176 тысяч россиян обратились в медицинские учреждения с укусами клещей.