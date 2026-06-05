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14:22, 5 июня 2026Экономика

В России заявили об усилении давления маркетплейсов на банки

Зампред ВТБ Пьянов: Маркетплейсы стали для россиян ежедневной точкой притяжения
Анатолий Акулов (редактор)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В последнее время маркетплейсы заметно усилили давление на классические банки в борьбе за клиентов. Об этом заявил первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026). Его слова приводит газета «Известия».

Такого рода онлайн-площадки, пояснил он, стали «торговцами человеческим счастьем». Маркетплейсы предлагают россиянам собственные программы лояльности, скидки при оплате товаров собственными картами или пластиками банков-партнеров, а также внушительный ассортимент товаров, констатировал Пьянов.

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В результате маркетплейсы заметно усилили свои позиции на российском рынке, отметил он. На этом фоне традиционным банкам, констатировал Пьянов, становится все сложнее выдерживать конкуренцию в борьбе за клиентов со стороны подобных онлайн-площадок. «Банки — торговцы деньгами. А в деньгах, как говорится, счастья нет», — заключил замглавы одной из крупнейших по объемам капитализации российских финансовых организаций.

Чувствуя усиливающееся давление со стороны маркетплейсов, крупнейшие отечественные банки стали предъявлять претензии в адрес онлайн-площадок по поводу нарушения принципов справедливой конкуренции. На сторону финансовых организаций в споре о скидках-бонусах встал Центробанк, призвавший ведущих игроков рынка ограничить практику продвижения собственных финансовых продуктов. Крупнейшие маркетплейсы, в свою очередь, предупредили, что запрет программ лояльности приведет к стремительному росту цен на онлайн-площадках и ударит по кошелькам десятков миллионов покупателей.

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