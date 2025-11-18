Экономика
14:47, 18 ноября 2025

Набиуллина обвинила маркетплейсы в нечестной конкуренции

Анатолий Акулов (редактор)

Активное продвижение крупнейшими российскими маркетплейсами собственных финансовых продуктов при оплате товаров является признаком нечестной конкуренции. Такое мнение высказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Финансирование скидок-бонусов является прерогативой традиционных финорганизаций, но не маркетплейсов, отметила руководитель регулятора. Участники же розничного онлайн-ретейла должны предоставлять потребителям «равноудаленную инфраструктуру», а не убеждать покупателей приобрести собственные карты или карты банков-партнеров. «Это тоже не очень правильная конкуренция», — констатировала Набиуллина.

В пресс-службе Ozon, являющегося одним из крупнейших российских маркетплейсов, в свою очередь, отметили, что подобного рода скидочные акции выполняют важную социальную функцию. Подобная стратегия, пояснили в организации, позволяет покупателям приобретать товары по более выгодным ценам. Это особенно актуально для жителей малых населенных пунктов, зарплаты которых заметно ниже, чем у граждан из мегаполисов.

Несмотря на это, в ЦБ продолжают настаивать, что такие скидочные программы нарушают основные принципы справедливой конкуренции. Маркетплейсы, подчеркивала Набиуллина, находятся в более выигрышном положении в сравнении с традиционными финансовыми организациями, так как в отличие от последних «могут предоставлять клиентам возможность платить карточками другого банка и указать другую цену». Подобного рода ценовых манипуляций быть не должно, резюмировала глава регулятора.

