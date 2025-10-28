Экономика
Набиуллина раскритиковала скидки на маркетплейсах

Глава ЦБ Набиуллина назвала скидки на маркетплейсах несправедливой конкуренцией
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Ura.ru / Globallookpress.com

Скидки маркетплейсов при оплате товаров являются не совсем справедливой формой конкурентной борьбы, и этот вопрос остается одним из самых острых из числа тех, что обсуждается банками и платформами. Об этом в Госдуме сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

На совместном заседании комитетов нижней палаты парламента по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы она указала, что банки, продающие финансовые услуги на платформе, «не могут предоставить возможность платить карточками другого банка и указать другую цену, а платформы могут».

Ранее Союз торговых центров России обратился к главе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой дать оценку политике представления скидок со стороны маркетплейсов. Сами магазины считают практику демпингом с целью занятия монопольного места на рынке.

В свою очередь, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов указал, что разница в стоимости на онлайн-площадках и в магазине составляет от 20 до 70 процентов, так что в перспективе тенденция приведет к закрытию мелкого и среднего офлайн-ретейла.

До этого член общественного совета ФАС Алексей Кожевников обратился к Шаскольскому с жалобой на слишком большие скидки на товары, которые выставляют маркетплейсы.

