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12:15, 24 июля 2025Экономика

Слишком большие скидки на маркетплейсах возмутили общественников

«Ъ»: Член общественного совета ФАС Кожевников возмутился скидками маркетплейсов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Член общественного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Алексей Кожевников обратился к главе ведомства Максиму Шаскольскому с жалобой на слишком большие скидки на товары, которые выставляют маркетплейсы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В его письме говорится о необходимости провести экспертный совет для обсуждения нерыночного поведения участников отрасли. Общественник уверен, что компании используют скидки не для повышения доступности товаров для населения, а для демпинга и дальнейшего ограничения конкуренции.

По словам Кожевникова, весной по предписанию ФАС площадки отказались от практики автоматических акций по снижению цен за счет продавца без его согласия. Однако одновременно они увеличили частоту распродаж, где скидки предоставляются за счет своих комиссий.

Так как плата за услуги платформы составляет от 20 до 50 процентов стоимости товаров, то маркетплейсы все еще имеют возможность удерживать цены ниже, чем в альтернативных каналах. А это, уверяет автор обращения, в перспективе приведет к монополизации рынка.

Он сравнил ситуацию с рынком такси, где компании демпинговали, а потом стали неконтролируемо повышать стоимость поездок.

Президент Союза торговых центров России Булат Шакиров отметил, что у онлайн-площадок больше возможностей продержаться с низкими ценами какое-то время. Магазины традиционной розницы тоже устраивают распродажи, но им необходимо постоянно оплачивать аренду площадей, содержать персонал и платить налоги, им ужаться сложнее.

Взаимоотношение продавцов и маркетплейсов должен формализовать закон о платформенной экономике, принятый на этой неделе Госдумой. В окончательном варианте упоминания о скидках за счет самих платформ нет, поэтому вопрос, по сути, остается неурегулированным.

Вот это да!
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