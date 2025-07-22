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17:53, 22 июля 2025Экономика

Госдума утвердила закон о платформенной экономике

Госдума приняла в третьем чтении закон о регулировании платформенной экономики
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о регулировании платформенной экономики и пакет поправок в отраслевое законодательство, необходимых для действия нового документа. Одной из утвержденных после второго чтения поправок стал перенос начала действия закона — с 1 марта 2027 года на 1 октября 2026 года, передает «Интерфакс».

Документ формализует отношения, возникающие в связи с продажей товаров, выполнением работ и оказанием услуг, между операторами посреднических цифровых платформ (ПЦП), их партнерами и пользователями.

В числе прочих пунктов новое регулирование устанавливает требования к размещению карточек товаров, скидкам на товары, процедуре изменения договоров, логистической инфраструктуре оператора и пунктам выдачи заказов (ПВЗ). Сведения о последних необходимо будет проверять через государственные реестры и Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Как указали в правительстве, следующим этапом реформы станет подготовка восьми подзаконных актов, необходимых для формирования реестра ПЦП и порядка проверки информации в карточках товаров, в том числе исполнения требований по маркировке.

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