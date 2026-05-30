Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:08, 30 мая 2026Интернет и СМИ

Борющаяся с онкологией российская блогерша устроила распродажу своего гардероба

Блогер Чекалина устроила распродажу вещей и сумок из своего гардероба
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, устроила распродажу своих брендовых сумок и вещей, продавая их в 2-3 раза дешевле, чем в магазинах. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT и выложил видео с торгов.

На кадрах видны сумки, одежда и обувь, женщины рассматривают их.

Туфли Gucci, в которых ходила блогерша, можно приобрести за 7000 рублей, туфли Versace — за 20 000 рублей, ценник на стильные платья начинается от 3000 рублей. Сумка Louis Vuitton предлагается за 80 000 рублей. Также выставлены дорогие детские вещи.

Сама Чекалина продолжает бороться с онкологией. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В ответ на обвинения во лжи Лерчек показала шрам на спине.

Она и ее бывший муж Артем Чекалин избавились от недостроенного особняка под Москвой. Они продали дом почти за миллиард рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона ответил на просьбу Зеленского о поставках ракет для Patriot

    В Ленобласти вор оставил паспорт во время кражи и был пойман

    Молдавия заявила о намерении оставить российского посла в Кишиневе

    Стало известно о снижении производства дизельного топлива в России

    Мостовой сделал прогноз на финал Лиги чемпионов

    В российском городе появилась винная йога

    Сотрудники ТЦК распылили газ в заступившегося за другого мужчину прохожего

    В России напомнили об особых условиях при расчете пенсии

    Пожилым людям дали четыре совета по питанию

    Россиянка описала поездку в Марокко фразой «со мной несколько раз здоровались на русском»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok