Борющаяся с онкологией российская блогерша устроила распродажу своего гардероба

Блогер Чекалина устроила распродажу вещей и сумок из своего гардероба

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, устроила распродажу своих брендовых сумок и вещей, продавая их в 2-3 раза дешевле, чем в магазинах. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT и выложил видео с торгов.

На кадрах видны сумки, одежда и обувь, женщины рассматривают их.

Туфли Gucci, в которых ходила блогерша, можно приобрести за 7000 рублей, туфли Versace — за 20 000 рублей, ценник на стильные платья начинается от 3000 рублей. Сумка Louis Vuitton предлагается за 80 000 рублей. Также выставлены дорогие детские вещи.

Сама Чекалина продолжает бороться с онкологией. У нее диагностировали рак желудка четвертой стадии. В ответ на обвинения во лжи Лерчек показала шрам на спине.

Она и ее бывший муж Артем Чекалин избавились от недостроенного особняка под Москвой. Они продали дом почти за миллиард рублей.