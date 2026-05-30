17:03, 30 мая 2026Мир

Ульянов назвал обвинения России в атаке на Румынию русофобией

Постпред России Ульянов назвал обвинения РФ в атаке на Румынию русофобией
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Inquam Photos / George Calin via Reuters

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов назвал русофобией обвинения РФ в атаке беспилотниками на Румынию. Об этом он заявил в своем X.

О беспилотном летательном аппарате (БПЛА), который ударил по многоэтажке в румынском городе у границы с Украиной, стало известно 29 мая. По словам Ульянова, Россию обвинили в атаке дрона еще до того, как было проведено какое-либо расследование.

Также он отметил, что крайне серьезные выводы по ситуации были сделаны без каких-либо размышлений. «Это пример крайне примитивной русофобии, а также отсутствия уважения со стороны румынских властей к самим себе и своим гражданам», — подчеркнул Ульянов.

29 мая президент России Владимир Путин заявил, что при инциденте в Румынии речь может идти о ситуации со сбившимся с курса украинским БПЛА. «В данном случае, думаю, что, скорее всего, речь идет именно о такой ситуации», — сказал глава государства.

