Магазины потребовали ограничить скидки на маркетплейсах

«Ъ»: Союз торговых центров России потребовал ограничить скидки на маркетплейсах

Президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров в письме на имя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максима Шаскольского попросил ведомство дать оценку политике представления скидок со стороны маркетплейсов, которую магазины оценивают как демпинг. Об этом со ссылкой на документ пишет «Коммерсантъ».

По мнению участников рынка ретейла и торговых центров, такая практика направлена на борьбу с другими каналами продаж. Из-за постоянных скидок снижается число книжных магазинов, точек по продаже детских товаров, канцтоваров, товаров для хобби и творчества, подчеркнул председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов.

По его словам, разница в стоимости онлайн и в магазине составляет от 20 до 70 процентов, и в перспективе ситуация закончится закрытием мелкого и среднего офлайн-ретейла.

Гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых пояснил, что на проблему демпинга обращает внимание множество отраслей, в том числе с неопределенностью сталкиваются российские бренды. Производители не могут сформировать ценовую политику из-за того, что площадки навязывают им свои условия. Из-за этого страдает производство и инвестиции, потому что невозможно заранее оценить доход от продаж.

Руководитель Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров заметил, что отказаться от навязываемых им скидок продавцы не могут, при этом даже с низкими доходами они постоянно платят растущие штрафы и комиссии. Он указал, что нынешняя ситуация не может продолжаться долго, в конечном итоге когда розничная продажа рухнет, онлайн-продавцы начнут задирать цены, чтобы отбить убытки, которые они понесли на скидки.

Вместе с тем президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов напомнил, что вопрос о скидках неоднократно обсуждался на всех уровнях, в том числе с регулятором. Представители самих площадок указывают, что если ограничить возможности для снижения цен искусственно, то розница немедленно начнет увеличивать стоимость товаров у себя.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш также отмечает, что добиться регулирования со стороны государства будет сложно, потому что маркетплейсы не являются производителями товаров, а предоставление ими скидок попадает под маркетинговые расходы, которые не регулируются и не считаются демпингом.