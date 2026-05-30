13:58, 30 мая 2026

Украинец не смог сбежать за границу из-за медведицы

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: David Goldman / AP

Украинец не смог сбежать за границу в Румынию из-за медведицы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в Telegram.

«Житель Киева пытался незаконно пересечь границу в сторону Румынии, проложив маршрут по горной местности вне пунктов пропуска. Во время ночного перехода он неожиданно столкнулся с медведицей», — рассказали в ведомстве.

В ГПСУ уточнили, что, спасаясь от хищника, мужчина залез на дерево и вызвал помощь. К нему оперативно прибыли сотрудники погранслужбы. Они помогли украинцу слезть, после чего его доставили в подразделение и составили в отношении него протокол.

Ранее сотрудники ТЦК избили мужчину с инвалидностью и его несовершеннолетнего сына. Инцидент произошел в Нововолынске.

