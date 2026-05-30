13:53, 30 мая 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме ответили на угрозы Германии в адрес России

Депутат Чепа: Германия перекладывает ответственность за БПЛА с больной головы на здоровую
Юлия Сычева (корреспондент)
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Нет никаких доказательств, что упавший в Румынии дрон является российским, и обвинения в адрес Москвы являются попыткой переложить ответственность, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что НАТО и Европейский союз (ЕС) дадут совместный ответ России из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Румынии. Вадефуль подчеркнул, что Германия в качестве члена НАТО продолжит решительно поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.

Депутат отметил, что угрозы в адрес России являются не чем иным, как попыткой переложить ответственность с больной головы на здоровую. Он подчеркнул, что нет никаких доказательств, что дрон имеет российское происхождение, более того, Россия не использует подобные беспилотники.

«И я бы предложил представителю военного ведомства Германии обратить особое внимание на то, что со стороны стран НАТО наносятся удары беспилотными аппаратами по российской территории. Также осуществляется постоянная поддержка и корректировка действий Воздушных сил Украины, в том числе оружием натовского производства. Я бы рекомендовал обратить на это особое внимание», — сказал Чепа.

Ранее БПЛА врезался в многоэтажку в румынском городе Галац, находящемся недалеко от границы с Одесской областью. Служба экстренного реагирования Румынии уточнила, что в результате удара дрона по жилому дому загорелась квартира на десятом этаже. Румынский МИД обвинил в случившемся Россию.

