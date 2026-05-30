Российская теннисистка обыграла украинку и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Шнайдер обыграла украинку и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла украинку Александру Олейникову и вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча третьего круга завершилась в двух партиях со счетом 7:5, 6:1 в пользу россиянки. Спортсменки провели на корте 1 час и 43 минуты.

Таким образом, Шнайдер, являющаяся 25-й ракеткой мира, впервые в карьере вышла в четвертый круг соревнований. Там она сыграет с победительницей матча между канадкой Викторией Мбоко и американкой Мэдисон Киз.

Ранее другая россиянка, партнер Шнайдер по матчам в парном разряде Мирра Андреева также вышла в четвертый круг Открытого чемпионата Франции. В третьем круге восьмая ракетка мира обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, занимающую 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча прошла в пятницу, 29 мая, и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.