16:53, 29 мая 2026

Россиянка Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В третьем круге восьмая ракетка мира обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову, занимающую 28-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча прошла в пятницу, 29 мая, и завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки.

За выход в 1/4 финала Андреева поборется с победительницей матча Каролина Мухова (Чехия) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария).

Ранее в 1/8 финала в мужском одиночном разряде вышел россиянин Андрей Рублев. Он в трех сетах победил представителя Португалии Нун Боржеша.

