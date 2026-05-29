Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос — 2026». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В игре третьего круга 13-я ракетка мира победил представителя Португалии Нуну Боржеша, занимающего 51-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Встреча прошла в пятницу, 29 мая, и завершилась со счетом 7:5, 7:6, 7:6 в пользу россиянина.

Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Рублев 11 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Андрей Рублев поспорит с победителем матча между австралийцем Алексом де Минором и чехом Якубом Меншиком.