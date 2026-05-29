Желание сделать музыку погромче лишило россиянина жизни

В Петербурге мужчина убил знакомого из-за его желания сделать музыку громче

В Санкт-Петербурге мужчина расправился со знакомым, который хотел сделать музыку громче. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 27 мая на лестничной площадке жилого дома на улице Партизана Германа между двумя знакомыми вспыхнул конфликт. Пьяный злоумышленник ударил знакомого ножом. Спасти пострадавшего не удалось.

Нападавшего задержали и арестовали.

В объединенной пресс-службе судов города добавили, что мужчины выпивали в подъезде жилого дома. После расправы нападавший сначала ушел домой, а потом рассказал обо всем начальнику и уехал на дачу, где его и задержали.

