17:50, 29 мая 2026

Желание сделать музыку погромче лишило россиянина жизни

Владимир Шарапов
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина расправился со знакомым, который хотел сделать музыку громче. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в ночь на 27 мая на лестничной площадке жилого дома на улице Партизана Германа между двумя знакомыми вспыхнул конфликт. Пьяный злоумышленник ударил знакомого ножом. Спасти пострадавшего не удалось.

Нападавшего задержали и арестовали.

В объединенной пресс-службе судов города добавили, что мужчины выпивали в подъезде жилого дома. После расправы нападавший сначала ушел домой, а потом рассказал обо всем начальнику и уехал на дачу, где его и задержали.

Ранее жителя Тюменской области потребовали отправить на принудительное лечение после расправы над матерью и братом.

