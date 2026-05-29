Обвинявшийся в насилии над женами Башаров получил пощечину от новой девушки

Возлюбленная Марата Башарова Ася Борисова дала пощечину актеру из-за его ревности

Актриса Ася Борисова дала пощечину своему возлюбленному и коллеге по профессии Марату Башарову. Инцидент произошел в эфире телешоу «Ставка на любовь» на телеканале «Пятница».

Таким образом Борисова отреагировала на вспышку ревности возлюбленного. Башаров возмутился из-за того, что ранее его девушка попросила певца Влада Топалова взять ее за руку.

«Я всегда говорил, что не ревнивый, но сегодня приревновал», — признался Башаров. Актера обвиняли в домашнем насилии обе его бывшие супруги: Екатерина Архарова и Елизавета Шевыркова. С последней он развелся в 2019 году после двух лет брака.

Ранее Борисова рассказала, что узнала о репутации актера уже после знакомства с ним и что она не поднимает в разговорах с ним тему обвинений в насилии.