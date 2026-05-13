Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
09:47, 13 мая 2026Культура

Новая возлюбленная Башарова высказалась об избиении актером бывших жен

Ася Борисова заявила, что не обсуждала семейное насилие с Маратом Башаровым
Ольга Коровина

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Актриса Ася Борисова прокомментировала скандалы вокруг Марата Башарова, которого бывшие жены обвиняли в насилии. На эту тему она высказалась в выпуске реалити-шоу «Ставка на любовь» на канале «Пятница!».

Борисова призналась, что не знала о репутации Башарова при знакомстве. Она отметила, что друзья артиста говорили о нем «с любовью» и призывали не верить информации от посторонних, а делать собственные выводы.

«Мне сразу легко и комфортно было с ним. Я ни в коем случае, естественно, не поддерживаю, но я ведь не знаю, что было на самом деле», — заявила актриса.

Борисова подчеркнула, что не поднимала этот вопрос в разговорах с возлюбленным, чтобы «не ковырять старую болячку». «Это осталось в прошлом. Ты либо доверяешь человеку, либо нет», — пояснила она.

Ранее Башаров опроверг заявление о том, что женился на Асе Борисовой несколько лет назад. До этого актер был женат дважды: на Екатерине Архаровой и Елизавете Шевырковой. Со второй женой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. Обе бывшие супруги обвиняли его в домашнем насилии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский газоперерабатывающий завод загорелся после атаки украинского БПЛА

    Страна НАТО резко нарастила поставки лекарств в Россию

    Раскрыт процент имеющих возможность поехать в отпуск с одной зарплаты россиян

    Мигранты устроили массовую драку на российской птицефабрике

    Популярный французский блогер и модель приехал в Дагестан и резко изменился

    Названа площадь самой маленькой квартиры в Москве

    В России названы самые подешевевшие в апреле машины с пробегом

    Предсказаны цены на аренду жилья в России

    Сенат одобрил кандидата Трампа на пост главы ФРС

    На Украине назвали цену одного дня боевых действий

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok