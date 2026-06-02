Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 2 июня 2026Мир

Кремль объяснил слова Путина о паузе в переговорах по Украине

Песков: Слова Путина о паузе в переговорах по Украине не означают, что контактов с США нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Заявление президента России Владимира Путина о паузе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине не означает отсутствия контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин говорил, говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс [урегулирования на Украине] на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, контакты представителей России и США по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к продолжению переговоров по Украине и никогда от них не отказывалась. «Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому», — отметил глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян высказался о российских ограничениях

    Кремль объяснил слова Путина о паузе в переговорах по Украине

    Россияне массово заинтересовались некурортными регионами страны для отдыха

    На Патриарших прудах лебедь прогнал решившего искупаться мужчину и попал на видео

    Дальневосточная компания ворвалась в десятку самых дорогих в мире

    Ущерб по делу немецкого поставщика Rolls-Royce богатым россиянам превысил миллиард рублей

    Россия начала строить Су-75

    Валерия Гай Германика назвала себя бабушкой-девочкой

    Полковник заявил о критических проблемах системы ПВО на Украине

    Война в Иране ударила по крупнейшему в мире покупателю нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok