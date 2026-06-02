Кремль объяснил слова Путина о паузе в переговорах по Украине

Песков: Слова Путина о паузе в переговорах по Украине не означают, что контактов с США нет

Заявление президента России Владимира Путина о паузе в переговорах по урегулированию конфликта на Украине не означает отсутствия контактов с США. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент Путин говорил, говорил не далее, как в Астане, что сейчас действительно процесс [урегулирования на Украине] на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, контакты представителей России и США по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Он подчеркнул, что Москва сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине.

Ранее Путин заявил, что Россия готова к продолжению переговоров по Украине и никогда от них не отказывалась. «Переговоров как таковых нет, хотя мы готовы к этому», — отметил глава государства.