14:09, 2 июня 2026

Стюардесса подлетела к потолку во время полета из-за тряски от летящего мимо самолета

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Enrique Calvo / Reuters

Пять человек пострадали во время полета на борту авиакомпании Eurowings — он столкнулся с турбулентностью, вызванной летящим мимо пассажирским лайнером Emirates. Об этом сообщило издание The Aviation Herald.

Инцидент произошел 30 мая на рейсе из Родоса, Греция, в Кельн, Германия. Во время набора высоты Airbus A320 с 157 пассажирами на борту попал в зону турбулентности от другого пассажирского самолета, направляющегося из Дубая, ОАЭ, в лондонский аэропорт Хитроу, Великобритания, — он находился в 14 километрах впереди.

Из-за сильной тряски стюардесса подлетела к потолку, а четыре пассажира получили незначительные травмы. Пилоты тут же прервали набор высоты, и A320 начал резко снижаться, но продолжил путь в немецкую авиагавань. В Кельне пострадавших встретили медицинские работники, им оказали помощь на месте, затем госпитализировали. Воздушное судно оставалось на земле 4,5 часа, после вылетело на следующий маршрут.

По данным компании Eurowings, причиной турбулентности стали вихревые следы, которые образуются на крыльях крупных лайнеров. Если следующий за самолетом борт попадает в них, его может сильно раскачать. В худшем случае пилоты могут потерять управление.

Ранее восемь пассажиров самолета госпитализировали после турбулентности. По словам очевидца, сильная тряска началась сразу после пробуждения, когда бортпроводники начали раздавать еду.

