Восемь пассажиров самолета госпитализировали после турбулентности

10 пассажиров авиакомпании Cathay Airlines пострадали из-за турбулентности

Десять пассажиров авиакомпании Cathay Airlines пострадали из-за турбулентности во время перелета из Австралии в Азию. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

Это произошло на рейсе из Брисбена в Гонконг. По словам очевидца, сильная тряска началась сразу после пробуждения, когда бортпроводники начали раздавать еду. Сигнала «пристегните ремни» не было, так как пилоты не видели проблем на радаре и в ночном небе. «Я думал, что самолет падает. Разлетались телефоны, чашки кофе были разбиты о потолок, еда была повсюду. Все, кто не пристегнул ремни, взлетели под крышу», — объяснил пассажир Николас Стивенсон.

В результате инцидента помощь потребовалась шести членам экипажа и четырем пассажирам. Когда самолет приземлился в авиагавани назначения, восемь человек госпитализировали.

Ранее пассажирка описала турбулентность в самолете словами «бортпроводницы истекали кровью». По мнению пассажирки рейса Alaska Airlines, экипаж направил лайнер в зону повышенной опасности и подверг всех, кто находился на борту, серьезному риску для здоровья.