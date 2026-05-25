Путешествия
14:10, 25 мая 2026

Восемь пассажиров самолета госпитализировали после турбулентности

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Десять пассажиров авиакомпании Cathay Airlines пострадали из-за турбулентности во время перелета из Австралии в Азию. Об этом сообщило издание PerthNow (PN).

Это произошло на рейсе из Брисбена в Гонконг. По словам очевидца, сильная тряска началась сразу после пробуждения, когда бортпроводники начали раздавать еду. Сигнала «пристегните ремни» не было, так как пилоты не видели проблем на радаре и в ночном небе. «Я думал, что самолет падает. Разлетались телефоны, чашки кофе были разбиты о потолок, еда была повсюду. Все, кто не пристегнул ремни, взлетели под крышу», — объяснил пассажир Николас Стивенсон.

В результате инцидента помощь потребовалась шести членам экипажа и четырем пассажирам. Когда самолет приземлился в авиагавани назначения, восемь человек госпитализировали.

Ранее пассажирка описала турбулентность в самолете словами «бортпроводницы истекали кровью». По мнению пассажирки рейса Alaska Airlines, экипаж направил лайнер в зону повышенной опасности и подверг всех, кто находился на борту, серьезному риску для здоровья.

