Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:51, 25 мая 2026Путешествия

Появились подробности о состоянии пострадавших в ДТП в Турции россиян

У россиянки диагностирован перелом носа после ДТП с микроавтобусами в Турции
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Появились подробности о состоянии семи россиян, пострадавших в ДТП с двумя микроавтобусами в районе города Серик в Турции. Об этом сообщило Генконсульство России в Анталье в Telegram-канале.

Известно, что авария произошла в 10 утра 25 мая. Всего пострадали семь россиян, из них трое — дети. «Тяжело пострадавших в результате аварии нет. У одной туристки диагностирован перелом носа, ей планируется провести операцию. Остальные возвращены в отель», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ведомство находится в контакте с представителями туроператора, страховой компании и турецкими спецслужбами, а также держит ситуацию на приоритетном контроле.

24 мая в Турции произошла еще одна авария с туристическим автобусом, ДТП случилось в турецкой провинции Чанаккале. По неизвестной причине он вылетел с трассы в поле и перевернулся. Травмы получили 45 пассажиров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Важнейший покупатель российской нефти стал активно замещать ее

    ЦБ объяснил рост спроса россиян на наличные

    МИД Армении отреагировал на слухи о желании Еревана разорвать отношения с Москвой

    В России заявили об ожидании от Зеленского одного шага после удара возмездия

    Россияне стали чаще платить по СБП

    Космонавт оценил преимущества российского «Орлана»

    В Санкт-Петербурге часть стены 116-летнего дома проломила голову женщине

    Спасшийся от тяжелой аварии байкер сумел остановить нарушительницу на джипе

    Долю государства в пострадавшем от дронов российском порту решили продать

    «Я тебя сейчас придушу!» Ведущая «Играй, гармонь любимая!» ворвалась в пекарню и устроила скандал. Что об этом известно?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok