В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали полсотни человек

В Турции в аварии с туристическим автобусом пострадали 46 человек

В Турции в результате аварии с участием туристического автобуса пострадали полсотни человек. Об этом пишет газета Türkiye.

ДТП произошло на западе страны у деревни Йылдыран провинции Чанаккале. Автобус следовал по маршруту Анкара — Чанаккале, когда по неизвестной причине вылетел с трассы в поле и перевернулся. Пострадали водитель и 45 пассажиров. Все они доставлены в ближайшие больницы.

Аналогичная авария в ноябре 2025 года произошла в Египте. Туристический автобус столкнулся с грузовиком в окрестностях города Рас-Гариб. Травмы получили 39 человек, среди которых 27 россиян, 2 туриста из Литвы, 7 путешественников из Финляндии, а также 3 пострадавших египтянина, 2 водителя и экскурсовод. Одна россиянка не выжила.