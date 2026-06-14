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20:34, 14 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о продвижении ВС России на краснолиманском направлении

Пушилин заявил, что армия России продвинулась к Щурово на краснолиманком направлении
Андрей Шеньшаков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о продвижении российских подразделений в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

По словам главы региона, ВС РФ продвинулись к населенному пункту Щурово на краснолиманском направлении.

«Ожесточенные бои разворачиваются на красноалиманском участке фронта, где подразделения группировки войск "Запад" продвигаются со стороны Дробышево в направлении Щурово и со стороны Дибровы», — заявил Пушилин.

Он также отметил, что продвижение на указанном участке фронта позволит обрезать логистику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на западе от Красного Лимана.

Ранее Пушилин заявил, что Роджер Уотерс из Pink Floyd может выступить в ДНР, когда будет безопасно. Он также заявил, что «нужно беречь звезд такого уровня, особенно тех, кто проявляет благоразумие».

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