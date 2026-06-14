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12:28, 14 июня 2026Бывший СССР

Пушилин захотел увидеть концерт основателя Pink Floyd в ДНР

Пушилин: Роджер Уотерс из Pink Floyd может выступить в ДНР, когда будет безопасно
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Jim Dyson / Getty Images

Основатель культовой британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс может выступить на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), когда будет безопасно. Желание увидеть его концерт в регионе выразил глава республики Денис Пушилин, его слова передает РИА Новости.

«Я бы очень хотел, конечно, чтобы они выступили, но пока это небезопасно. Но как только будет безопасно, конечно же, мы их ждем с распростертыми объятиями», — ответил Пушилин на вопрос о возможности выступления основателя Pink Floyd в ДНР.

Говоря о Уотерсе, Пушилин также заявил, что «нужно беречь звезд такого уровня, особенно тех, кто проявляет благоразумие».

Ранее Уотерс раскритиковал западных политиков, выступивших за отправку Украине ракет Tomahawk. Перед этим музыкант призвал Лондон перестать поддерживать Киев.

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