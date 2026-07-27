В Кремле высказались о «промывании мозгов» на Украине

Песков: Украинский народ стал жертвой страшного промывания мозгов

Украинский народ стал жертвой «промывания мозгов». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Украинский народ стал жертвой промывания мозгов, страшного промывания мозгов. С 2014 года, когда там начался переворот, переворот-то он в основном не изнутри шел, он снаружи пришел, мы все знаем страны, которые организовали перевороты на Украине», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее главком украинскими войсками Михаил Драпатый сказал, что Россию сложно назвать соседом, а русская нация не имеет права на существование. Заявление было сделано в 2023 году в ходе интервью, полная запись которого была опубликована лишь после назначения Драпатого на должность главнокомандующего.

В Кремле ответили на резкие высказывания нового главкома Вооруженными силами Украины о россиянах. Песков выразил уверенность, что Драпатый ответит за свои слова.