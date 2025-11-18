Основатель Pink Floyd Уотерс призвал Лондон перестать поддерживать Киев

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что правительству Великобритании следует перестать поддерживать Украину. Его слова приводит РИА Новости.

Уотерс назвал абсурдом поддержку Киева и напомнил, что когда премьер-министром Британии был Борис Джонсон, тот приезжал на Украину. «Он был премьер-министром в 2022 году, когда приехал и запретил Зеленскому установить мир. И все знают, что это произошло», — отметил известный рок-музыкант.

По мнению Уотерса, Джонсон так поступил, поскольку ему это указал Вашингтон. Артист добавил, что не следует ожидать от властей разумных действий, поскольку они стремятся разбогатеть.

Ранее Уотерс заявил об исчезновении мужчин на Украине. «Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России», — возмутился он.