Известный рок-музыкант заявил об исчезновении мужчин на Украине

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что скоро на Украине будет некому воевать
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роджер Уотерс

Роджер Уотерс. Фото: Reuters

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что скоро на Украине будет некому воевать. Его слова приводит РИА Новости.

Уотерс заявил об исчезновении мужчин на Украине из-за мобилизации в стране.

«Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется», — сказал известный рок-музыкант.

Ранее Уотерс обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нацизме. По его мнению, на Украине уже разрушили демократию, совершив незаконный госпереворот.

