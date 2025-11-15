Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что скоро на Украине будет некому воевать. Его слова приводит РИА Новости.
Уотерс заявил об исчезновении мужчин на Украине из-за мобилизации в стране.
«Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется», — сказал известный рок-музыкант.
Ранее Уотерс обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нацизме. По его мнению, на Украине уже разрушили демократию, совершив незаконный госпереворот.