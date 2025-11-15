Британский музыкант Уотерс назвал киевский режим нацистским

Основатель легендарной рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс назвал киевский режим нацистским. Музыкант заявил, что никакой демократии на Украине давно нет, пишет РИА-Новости.

«Нельзя запрещать русский язык. Вы не можете заниматься всем этим нацистским дерьмом со Степаном Бандерой и при этом называть себя демократией», — отметил он.

Уотерс также подчеркнул, что на Украине уже разрушили демократию, совершив незаконный госпереворот.

Ранее Роджер Уотерс предложил провести референдумы на приграничных территориях Украины. Такой способ завершить конфликт он назвал в ходе выступления на антивоенном митинге в Берлине.

Также на днях основатель Pink Floyd указал на невежество актрисы Анджелины Джоли из-за ее поездки на Украину. Музыкант отметил, что перед тем, как поддерживать какую-либо из сторон конфликта, следует сперва разобраться в его сути.

