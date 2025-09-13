Мир
21:26, 13 сентября 2025

Основатель Pink Floyd назвал способ завершить конфликт на Украине

Основатель Pink Floyd Уотерс предложил провести референдумы на Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Fabian Sommer / dpa / Global Look Press

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс предложил провести референдумы на приграничных территориях Украины. Такой способ завершить конфликт он назвал в ходе выступления на антивоенном митинге в Берлине, передает RT.

По его словам, речь идет о Донецкой и Луганской народных республиках, а также о Запорожской и Херсонской областях.

«Это не что-то такое невероятно сложное. Дайте местным жителям решить, хотят они оставаться в составе Украины, управляемой последователями Степана Бандеры в Киеве, или же стать частью России», — сказал Уотерс, выступая перед 20 тысячами человек по видеосвязи.

Ранее о проведении на Украине референдума по территориям высказался президент России Владимир Путин. По его словам, обсуждение территориальных изменений страны на референдуме — это требование украинской Конституции.

    Все новости