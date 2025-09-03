Бывший СССР
Путин рассказал о проведении на Украине референдума по территориям

Путин: Украина должна провести референдум по территориям
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Чтобы решения украинских властей по территориям были легитимными, на Украине должен пройти референдум, но для этого необходима отмена военного положения. Об условиях для проведения плебисцита на Украине рассказал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Что нужно сделать тогда действующим властям [Украины], если они хотят быть легитимными и принимать полноценное участие в процессе урегулирования… Они должны, прежде всего, провести референдум», — заявил российский лидер.

Он добавил, что обсуждение территориальных изменений страны на референдуме — это требование украинской конституции.

Ранее Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, российские войска имеют успех по всей линии фронта, несмотря на разные темпы продвижения.

