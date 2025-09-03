Путин раскрыл текущую обстановку в зоне СВО

Путин заявил, что Россия наступает по всем направлениям зоны СВО

Российские войска наступают по всем направлениям зоны специальной военной операции (СВО). Текущую обстановку раскрыл президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Китай. Трансляцию пресс-конференции ведет Кремль в Telegram.

«Все группировки российских вооруженных сил на всех направлениях наступают. Наступают успешно разным темпом, но практически на всех направлениях», — сказал глава государства.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что в 2025 году площадь ежемесячно занимаемых российскими войсками территорий зоны СВО выросла примерно в два раза — с 300-400 до 700 квадратных километров.

В июне Путин поговоркой ответил на вопрос о продвижении Российской армии в зоне СВО. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — сказал он, назвав это старинным правилом.