Белоусов заявил о росте площади занимаемой ежемесячно территории на СВО в два раза

Российская армия ежемесячно занимает до 700 квадратных километров зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии министерства, сообщило ведомство в Telegram.
«Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — 600-700», — сказал он. Таким образом, площадь занимаемой территории выросла примерно в два раза.
Белоусов добавил, что ударами российских войск нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре Украины. С начала года осуществлены 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника.
Кроме того, министр привел данные о потерях Вооруженных сил Украины, согласно которым, с января 2025 года они составили свыше 340 тысяч человек.
Ранее президент России Владимир Путин поговоркой ответил на продвижение Российской армии в зоне СВО. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — сказал он, назвав это старинным правилом. При этом глава государства подчеркнул, что наступление идет по всем направлениям.