Белоусов заявил о росте площади занимаемой ежемесячно территории на СВО в два раза

Белоусов: Армия России ежемесячно занимает до 700 квадратных километров зоны СВО

Российская армия ежемесячно занимает до 700 квадратных километров зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии министерства, сообщило ведомство в Telegram.

«Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — 600-700», — сказал он. Таким образом, площадь занимаемой территории выросла примерно в два раза.

Белоусов добавил, что ударами российских войск нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре Украины. С начала года осуществлены 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника.

Кроме того, министр привел данные о потерях Вооруженных сил Украины, согласно которым, с января 2025 года они составили свыше 340 тысяч человек.

Ранее президент России Владимир Путин поговоркой ответил на продвижение Российской армии в зоне СВО. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — сказал он, назвав это старинным правилом. При этом глава государства подчеркнул, что наступление идет по всем направлениям.