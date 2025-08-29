Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 29 августа 2025Россия

Белоусов заявил о росте площади занимаемой ежемесячно территории на СВО в два раза

Белоусов: Армия России ежемесячно занимает до 700 квадратных километров зоны СВО
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Российская армия ежемесячно занимает до 700 квадратных километров зоны специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на заседании коллегии министерства, сообщило ведомство в Telegram.

«Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300-400 квадратных километров, то в настоящее время — 600-700», — сказал он. Таким образом, площадь занимаемой территории выросла примерно в два раза.

Белоусов добавил, что ударами российских войск нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре Украины. С начала года осуществлены 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника.

Кроме того, министр привел данные о потерях Вооруженных сил Украины, согласно которым, с января 2025 года они составили свыше 340 тысяч человек.

Материалы по теме:
«Боевая фарма» Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

Ранее президент России Владимир Путин поговоркой ответил на продвижение Российской армии в зоне СВО. «Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — сказал он, назвав это старинным правилом. При этом глава государства подчеркнул, что наступление идет по всем направлениям.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоусов раскрыл число потерь ВСУ в 2025 году

    Госсекретарь США объявил о закрытии USAID

    Экономика пострадавшей от пошлин Трампа страны сократилась

    Собчак заявила о попытках признать ее иноагентом

    Врач предупредил о смертельной опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Фон дер Ляйен увидела в Путине хищника

    Белоусов оценил урон ВПК Украины

    Лукашенко назвал себя самым сильно чувствующим Китай человеком

    Брюсселю диагностировали предел санкционных возможностей

    Фридрих Мерц выступил с прогнозом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости