Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:12, 29 августа 2025Россия

Белоусов раскрыл число потерь ВСУ в 2025 году

Глава Минобороны РФ Белоусов: ВСУ в 2025 году потеряли свыше 340 тысяч военных
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

Глава Минобороны Российской Федерации (РФ) Андрей Белоусов раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году, он заявил, что противник лишился свыше 340 тысяч военных. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что украинская сторона потеряла более 65 тысяч единиц вооружений.

«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», — сказал Белоусов в своем докладе.

До этого глава Минобороны побывал в командном пункте воюющей в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине группировки «Центр».

Командный состав и офицеры штаба отчитались перед министром по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности.

21 августа Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север», где осмотрел образцы российской военной техники.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белоусов раскрыл число потерь ВСУ в 2025 году

    Врач предупредил о смертельной опасности сухой лапши быстрого приготовления

    Фон дер Ляйен увидела в Путине хищника

    Белоусов оценил урон ВПК Украины

    Лукашенко назвал себя самым сильно чувствующим Китай человеком

    Брюсселю диагностировали предел санкционных возможностей

    Макрон и Мерц призвали наказать партнеров России

    Белоусов заявил о росте площади занимаемой ежемесячно территории на СВО в два раза

    Александр Емельяненко раскрыл свое отношение к алкоголю

    Фридрих Мерц выступил с прогнозом по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости