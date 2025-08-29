Белоусов раскрыл число потерь ВСУ в 2025 году

Глава Минобороны РФ Белоусов: ВСУ в 2025 году потеряли свыше 340 тысяч военных

Глава Минобороны Российской Федерации (РФ) Андрей Белоусов раскрыл число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2025 году, он заявил, что противник лишился свыше 340 тысяч военных. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Он отметил, что украинская сторона потеряла более 65 тысяч единиц вооружений.

«Значительно снижен боевой потенциал украинских вооруженных сил», — сказал Белоусов в своем докладе.

До этого глава Минобороны побывал в командном пункте воюющей в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине группировки «Центр».

Командный состав и офицеры штаба отчитались перед министром по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности.

21 августа Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север», где осмотрел образцы российской военной техники.