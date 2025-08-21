Россия
14:19, 21 августа 2025

Белоусов приехал в пункт управления одной из воюющих в зоне СВО группировок

Белоусов приехал в пункт управления группировки войск «Север»
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Министр обороны России Андрей Белоусов приехал в пункт управления группировки войск «Север». Об этом сообщает телеканал «Звезда» в Telegram.

Глава оборонного ведомства провел рабочее совещание с командованием группировки. Он также заслушал доклады о текущей обстановке и действиях ВСУ в зоне ответственности «северян».

Кроме того, Белоусов осмотрел образцы российской военной техники. В частности, ему показали роботизированный комплекс, который способен устанавливать противотанковые мины без угрозы личному составу Российской армии.

Ранее Андрей Белоусов проинспектировал объекты Балтийского флота. С этой целью глава Минобороны прибыл в Калининградскую область. Также он присутствовал на тренировке по отработке действий по защите пункта базирования.

