Белоусов посетил инфраструктуру Балтийского флота

Белоусов посетил военную инфраструктуру Балтийского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области», — указано в сообщении.

Отмечается, что Белоусов ознакомился с действиями войск в ходе тренировке по отработке действий по защите пункта базирования и отметил, что наращивание боевых возможностей и средств отражения атак БПЛА является одной из приоритетных задач.

Ранее Белоусов поздравил бойцов, взявших под контроль город Часов Яр. Глава Минобороны поблагодарил бойцов за выполнение задачи, а также отметил, что соединение стойко и мужественно противостоит украинским войскам, а также продвигается вперед.