Белоусов прибыл на командный пункт одной из воюющих в зоне СВО группировок

Министр обороны Белоусов заслушал доклады группировки войск «Центр»

Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл на командный пункт воюющей в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине группировки «Центр» и заслушал доклады о положении дел на фронте, передает ТАСС.

Командный состав и офицеры штаба отчитались перед министром по текущей обстановке и действиям войск по уничтожению противника в зоне ответственности.

В частности, командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук доложил о ходе выполнения боевых задач, в том числе c учетом активного применения беспилотной летательной авиации. Кроме того, он рассказал о материально-техническом обеспечении российских войск.

Ранее сообщалось, что 21 августа Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Север», где осмотрел образцы российской военной техники.