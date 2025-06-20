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18:43, 20 июня 2025Россия

Путин ответил поговоркой на вопрос о продвижении России в зоне СВО

Путин: Где ступала нога русского солдата — то наше
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин ответил поговоркой на вопрос о продвижении России в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Его трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Там, где ступает нога русского солдата, — то наше», — сказал глава государства, назвав это старинным правилом.

Президент России отметил, что Российская армия наступает во всем направлениям в зоне СВО. При этом Москва на каждом этапе предлагала Киеву остановить боевые действия и попытаться решить конфликт путем переговоров, отметил он.

Ранее 20 июня в Кремле заявили, что СВО будет продолжаться до достижения заявленных целей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также указал на предпочтительность дипломатического урегулирования конфликта.

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