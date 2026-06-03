Пользователей Android призвали отключить одну функцию ОС

BGR: Функцию расширения оперативной памяти в Android-смартфонах назвали вредной

Функция, созданная для ускорения Android-смартфонов, оказалась причастной к замедлению устройств. Об этом сообщает издание BGR.

Журналисты медиа рассказали о функции виртуальной оперативной памяти, которая есть почти в любом телефоне на базе Android. Специалисты объяснили, что при дефиците оперативной памяти устройство начинает выгружать часть данных в накопитель, однако на самом деле это не ускоряет, а замедляет его работу.

О том, что функция подкачки памяти может навредить девайсу, журналисты рассказали на примере флагманского и недорогого телефонов. Они объяснили, что опция, которая может называться RAM Extension или RAM Plus, помогает в случае слабых устройств. Однако при использовании мощного аппарата, который имеет быструю оперативную память, функция может замедлить работу устройства. Специалисты призвали отключить ее.

В материале также говорится, что функция виртуальной оперативной памяти может увеличить износ компонентов телефона. Это связано с постоянным чтением и записью данных на диск, что может привести к перегреву и более быстрой разрядке батареи. Авторы заключили, что если смартфон имеет больше четырех гигабайтов оперативной памяти, то функцию ее расширения лучше выключить.

Ранее авторы издания BGR перечислили ошибки при хранении смартфона. Они посоветовали пользователям заряжать устройство на 80 процентов перед длительным хранением.