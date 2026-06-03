ПМЭФ-2026. День первый

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16:04, 3 июня 2026Путешествия

Гостиницы Санкт-Петербурга полностью заполнили гости ПМЭФ

Президент РГА Ламшин: Гости ПМЭФ заняли все гостиницы в Санкт-Петербурге
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

На Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) приехали 20 тысяч гостей со всего мира — они полностью заняли все местные гостиницы. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Геннадий Ламшин.

Руководитель РГА предупредил путешественников, что до окончания ПМЭФ в отелях четырех и пяти звезд в Санкт-Петербурге не будет свободных мест — их заполнили участники форума. При этом гости, которым не хватило люксовых апартаментов, зарезервировали также трехзвездочные гостиницы.

Ламшин отметил, что такая ситуация в Северной столице повторяется каждый год, так как спрос определяет предложение. «Неудивительно, что в такой ситуации цены взвинчивают. Простым туристам я сейчас не советовал бы ехать в Санкт-Петербург, а предложил бы подождать дня три-четыре, пока не закончится ПМЭФ. А потом можно сразу ехать — в Петербурге всегда хорошая загрузка», — добавил он.

Ранее стало известно, что торжественное открытие ПМЭФ-2026 объединит руководителей правительств, международных организаций и представителей стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

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