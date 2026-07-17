Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 17 июля 2026Мир

Иран призвал страны Ближнего Востока запретить США пользоваться территориями

МИД Ирана призвал страны Ближнего Востока запретить США пользоваться территориями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

МИД Ирана призвал все страны Ближнего Востока, на которых размещены военные базы США, запретить Вашингтону наносить удары по исламской республике со своих территорий. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

«Иран настоятельно призывает соседние государства южного побережья Персидского залива немедленно воспрепятствовать использованию агрессорами своей территории, а также сухопутной, морской и воздушной инфраструктуры для осуществления нападений на Иран», — говорится в заявлении.

По мнению иранской стороны, это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации и расширения конфликта в регионе.

В МИД подчеркнули, что Тегеран не рассматривает соседние страны и государства региона как своих противников. Там также заявили, что прочный мир на Ближнем Востоке возможен только при развитии сотрудничества между региональными государствами без иностранного военного присутствия и вмешательства со стороны США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время США контролируют Ормузский пролив. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран всегда был стражем этой акватории и останется им.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине
    SpaceX в последний момент отменила полет Starship
    Экс-советник главы Пентагона предрек Украине поражение
    Девушка разорвала зарождающиеся отношения с бойфрендом из-за его привычки
    Иран призвал страны Ближнего Востока запретить США пользоваться территориями
    Аналитик заявил о создании ЕС ПВО-коалиции из-за эффективных ударов России по Украине
    Знаменитая певица предупредила мужчин о супружеских изменах
    Назван неожиданный маркер болезни Альцгеймера
    Захарова назвала цирком на колесах поведение Киева на переговорах с Россией
    Захарова назвала новым уровнем унижения для Запада совершение Киевом теракта в Монако
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok