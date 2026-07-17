Иран призвал страны Ближнего Востока запретить США пользоваться территориями

МИД Ирана призвал страны Ближнего Востока запретить США пользоваться территориями

МИД Ирана призвал все страны Ближнего Востока, на которых размещены военные базы США, запретить Вашингтону наносить удары по исламской республике со своих территорий. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает ТАСС.

«Иран настоятельно призывает соседние государства южного побережья Персидского залива немедленно воспрепятствовать использованию агрессорами своей территории, а также сухопутной, морской и воздушной инфраструктуры для осуществления нападений на Иран», — говорится в заявлении.

По мнению иранской стороны, это необходимо для предотвращения дальнейшей эскалации и расширения конфликта в регионе.

В МИД подчеркнули, что Тегеран не рассматривает соседние страны и государства региона как своих противников. Там также заявили, что прочный мир на Ближнем Востоке возможен только при развитии сотрудничества между региональными государствами без иностранного военного присутствия и вмешательства со стороны США.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящее время США контролируют Ормузский пролив. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран всегда был стражем этой акватории и останется им.