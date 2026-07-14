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08:12, 14 июля 2026Мир

Трамп раскрыл нанесенный Ирану урон

Трамп: США уничтожили большую часть военного потенциала Ирана
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Президент США Дональд Трамп раскрыл урон, нанесенный Ирану в ходе ударов Соединенных Штатов. Он рассказал об этом в интервью телеканалу Newsmax.

«Мы вывели из строя большую часть их радаров, большую часть их боеприпасов, большую часть их пусковых установок, ракетных установок. Мы вывели из строя беспилотники. Мы вывели из строя ракеты», — сказал американский президент.

Кроме того, по словам Трампа, в настоящее время США контролируют Ормузский пролив. «Они могут создать проблемы. Они могут делать нехорошие вещи, но мы контролируем его», — отметил он.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о завершении пятичасовой волны ударов по Ирану. «Вооруженные силы США успешно нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, включая Бушер, Шахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бандар-Аббас, чтобы еще больше снизить способность Ирана атаковать коммерческие суда», — указали в командовании.

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