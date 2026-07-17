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00:14, 17 июля 2026Мир

Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине

Захарова заявила, что Россия не откажется от реальных предложений США по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы «Большая игра», что Россия не будет отказываться от реальных предложений со стороны Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины.

«Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент [РФ Владимир Путин]: "Работайте, братья"», — рассказала она, комментируя позицию администрации президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что европейские страны пытаются подорвать договоренности между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Лавров указал, что европейцы и Киев сейчас делают все, чтобы попытаться увести Вашингтон в сторону от пониманий, достигнутых главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже.

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