Захарова назвала условия для согласия России на предложения США по Украине

Захарова заявила, что Россия не откажется от реальных предложений США по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире программы «Большая игра», что Россия не будет отказываться от реальных предложений со стороны Соединенных Штатов по урегулированию ситуации вокруг Украины.

«Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент [РФ Владимир Путин]: "Работайте, братья"», — рассказала она, комментируя позицию администрации президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что европейские страны пытаются подорвать договоренности между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Лавров указал, что европейцы и Киев сейчас делают все, чтобы попытаться увести Вашингтон в сторону от пониманий, достигнутых главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже.