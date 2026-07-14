Лавров раскрыл тактику Европы по срыву мирного процесса по Украине

Лавров: Европа пытается подорвать договоренности России и США по Украине

Европейские страны пытаются подорвать договоренности между Россией и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы поделились оценками последних событий вокруг украинского кризиса, вокруг тех очередных игр, которые затевают европейцы, пытаясь подорвать имеющиеся договоренности между РФ и США (...). Если вы почитаете выступление президента [США Дональда] Трампа сразу после саммита на Аляске, он (...) говорил, что мы запустили процесс. А Европа и Украина сказали, а мы не участвовали, нас это не касается», — отметил дипломат.

Лавров указал, что европейцы и Киев сейчас делают все, чтобы попытаться увести Вашингтон в сторону от пониманий, достигнутых главой Белого дома и президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже.

Ранее профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что странам Европейского союза (ЕС) нужно перестать видеть в России и Китае врагов, начав поддерживать отношения с ними. По его мнению, Европа на сегодняшний день ведет себя «недостаточно разумно».