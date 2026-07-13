Профессор Сакс: ЕС нужно поддерживать отношения с Россией

Странам Европейского союза (ЕС) нужно перестать видеть в России и Китае врагов, начав поддерживать отношения с ними. С таким призывом выступил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью сербской газете «Политика».

«Суть в том, что Евросоюз также должен поддерживать отношения с Россией и Китаем, а не рассматривать эти страны как непримиримых врагов. Сегодняшняя русофобия в Европе совершенно абсурдна, трагична и потенциально губительная для самой Европы», — подчеркнул он.

По мнению Сакса, Европа на сегодняшний день ведет себя «недостаточно разумно».

7 июля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что причины негативного отношения Европы к России лежат как в попытках европейских политиков свалить на слишком большое по их меркам государство ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании ЕC взять некий исторический реванш.