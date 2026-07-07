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21:41, 7 июля 2026Россия

Песков объяснил негативное отношение Европы к России

Песков объяснил негативное отношение Европы к России желанием взять исторический реванш
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Причины негативного отношения Европы к России лежат как в попытках европейских политиков свалить на слишком большое по их меркам государство ответственность за их же собственные проблемы, так и в желании ЕC взять некий исторический реванш, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Weltwoche.

По его словам, Россия слишком велика, чтобы Европа могла ее игнорировать. Как указал Песков, европейские политики используют РФ в образе «главного врага» и призывают своих граждан тратить больше денег на оборону.

Ранее Песков заявил, что Россия придет к началу диалога с Европой после появления новых политиков.

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